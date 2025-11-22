Reuters: США рассчитывают скоро обсудить с Россией план Трампа по Украине

США рассчитывают на скорую встречу с российскими представителями по вопросу предложенного плана урегулирования на Украине, передает Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, представителей России не будет на консультациях в Швейцарии, однако в Вашингтоне в ближайшее время ждут встречи с российской стороной.
Агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщило, что в воскресенье в Женеве представители ведущих стран ЕС, США и Украины будут обсуждать мирный план Вашингтона. Уточняется, что с американской стороны в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
По информации СМИ, план предполагает признание суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Киев же получит гарантии безопасности от США и Европы. В районах, откуда будут выведены соединения ВСУ, планируется создать демилитаризованную зону.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и ЕС готовят провокацию в ответ на мирный план президента США Дональда Трампа.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что инициатива Трампа направлена на предотвращение дальнейших территориальных потерь Украины и уменьшение числа жертв.