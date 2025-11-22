Reuters: США рассчитывают скоро обсудить с Россией план Трампа по Украине

Агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщило, что в воскресенье в Женеве представители ведущих стран ЕС, США и Украины будут обсуждать мирный план Вашингтона. Уточняется, что с американской стороны в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.