США собираются скоро обсудить с Россией мирный план по Украине, но не в Женеве

При этом в воскресенье, 23 ноября, в Женеве всё же пройдут переговоры, но их участниками станут представители Соединённых Штатов и Украины. Целью этих консультаций является согласование формулировок документа. Для участия в Швейцарию уже прибыл министр армии США Дэниел Дрисколл, который стал новым спецпредставителем американского президента по Украине.