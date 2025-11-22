СМИ: лидеры ЕС направили в США свой переработанный вариант плана по Украине

В материале издания говорится, что с вечера пятницы, 21 ноября, европейские сторонники Украины работают над контрпредложением к плану США по урегулированию конфликта в Украине. На данный момент в Вашингтон отправлен рабочий документ, который был ими подготовлен. В публикации отмечается, что это пересмотренная версия мирного плана США по Украине, состоящего из 28 пунктов.