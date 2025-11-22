СМИ: лидеры ЕС направили в США свой переработанный вариант плана по Украине

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры ведущих европейских государств направили в США альтернативный вариант своих предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
В материале издания говорится, что с вечера пятницы, 21 ноября, европейские сторонники Украины работают над контрпредложением к плану США по урегулированию конфликта в Украине. На данный момент в Вашингтон отправлен рабочий документ, который был ими подготовлен. В публикации отмечается, что это пересмотренная версия мирного плана США по Украине, состоящего из 28 пунктов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg, Киев и его союзники шокированы скоростью, с которой Белый дом продвигает предложение по урегулированию конфликта в Украине. Запад попытается отсрочить крайний срок для принятия Украиной мирного плана, установленный президентом США Дональдом Трампом на 27 ноября. Союзники Киева хотят согласовать более выгодные для Киева условия сделки, отмечает Bloomberg.
В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации сообщает, что Соединенные Штаты рассчитывают в ближайшее время провести встречи с представителями России для обсуждения предложенного Вашингтоном плана урегулирования украинского конфликта.
Согласно мирному плану США, Киев должен согласиться на крупные территориальные уступки. Взамен он получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Украинская армия будет существенно сокращена, на территории страны запретят размещение иностранных войск. Новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 27 ноября будет «подходящим сроком» для Украины, чтобы согласиться на предложенное США соглашение по окончанию конфликта. -0-