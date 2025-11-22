Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились сообщения о прорыве бронетехники РФ в Новоданиловку у Орехова

По информации экс-депутата Рады Царева, российские военные также ведут бои за Новоандреевку.

Источник: Аргументы и факты

На Украине заявили, что российские военные на бронетехнике прорвались в село Новоданиловка под Ореховом, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Противник заявляет о прорыве наших танков и БТР в Новоданиловку. Ждем информации о закреплении», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил о ведении российскими военными боев за село Новоандреевка, расположенное в 15 километрах от Новоданиловки, а также о расширении подразделениями РФ зоны контроля на участке на линии Степовое — Щербаки.

Напомним, в субботу появились сообщения о занятии бойцами РФ запорожского поселка Высокое. Днем ранее стало известно о завершении российскими военными зачистки села Зеленый Гай, которое расположено в нескольких километрах от Высокого.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше