Появились сообщения о прорыве бронетехники РФ в Новоданиловку у Орехова

На Украине заявили, что российские военные на бронетехнике прорвались в село Новоданиловка под Ореховом, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Противник заявляет о прорыве наших танков и БТР в Новоданиловку. Ждем информации о закреплении», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил о ведении российскими военными боев за село Новоандреевка, расположенное в 15 километрах от Новоданиловки, а также о расширении подразделениями РФ зоны контроля на участке на линии Степовое — Щербаки.
Напомним, в субботу появились сообщения о занятии бойцами РФ запорожского поселка Высокое. Днем ранее стало известно о завершении российскими военными зачистки села Зеленый Гай, которое расположено в нескольких километрах от Высокого.