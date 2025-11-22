Трамп заявил, что план урегулирования по Украине не является «окончательным»

Трампу во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома был задан вопрос о том, идет ли речь об «окончательном предложении» Украине. «Нет», — отметил американский лидер. «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно», — заявил он. «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом», — добавил глава Белого дома.