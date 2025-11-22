Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орешкин ответил на вопрос об участии России в саммите G20 в США

Россия всегда готова к конструктивной работе в рамках саммита «Группы двадцати» (G20), в том числе при председательстве США в 2026 году. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на полях форума в ЮАР, передает РИА Новости.

Источник: Газета.Ру

«Независимо от того, кто является председателем, мы (Россия. — “Газета.Ru”) всегда стараемся внести свой вклад в позитивную повестку развития», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста об участии в саммите в 2026 году, который пройдет в США.

По словам Орешкина, РФ готова принимать конструктивное участие во всем, что касается реформирования институтов, снятия барьеров, снижения рисков, а также устойчивого развития и изменения ее модели.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Орешкин.

В текущем году США бойкотировали форум в связи с якобы нарушением прав белого населения в ЮАР. Президент США Дональд Трамп назвал проведение саммита «полным позором». При этом он заявил, что с нетерпением ожидает приема «большой двадцатки» в Майами в 2026 году.

Узнать больше по теме
Максим Орешкин: биография и личная жизнь заместителя руководителя Администрации Президента РФ
В экономическом блоке российской власти важную роль играет заместитель главы президентской администрации Максим Орешкин. Сегодня политик отвечает и за сотрудничество со странами БРИКС. Разберем его биографию подробнее.
Читать дальше