Bloomberg: Киев и ЕС шокировала скорость продвижения мирного плана Трампа

Союзники Украины намерены согласовать более выгодные условия для Киева.

Источник: Аргументы и факты

Киев и его союзники шокированы скоростью, с которой Соединенные Штаты продвигают мирный план американского лидера Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, Запад предпринимает попытки отсрочить крайний срок для принятия Киевом мирного плана. Трамп установил его на 27 ноября. Союзники Украины намерены согласовать более выгодные условия для Киева.

Ранее газета Bild писала, что лидеры ведущих стран ЕС заявили о своем несогласии как минимум с четырьмя пунктами мирного плана США. Среди них предложение о сокращении численности ВСУ и признание суверенитета России над Крымом и Донбассом.

Агентство Reuters узнало о планах США скоро обсудить с Москвой план Трампа по Украине.

