Spiegel: страны ЕС отправили США встречное предложение по Украине

Европейские союзники Киева разработали свой вариант документа в ответ на план украинского урегулирования США и направили его в Вашингтон, пишет Spiegel.
По данным издания, главные страны ЕС, Япония и Канада отклоняют план США в нынешнем виде.
В публикации говорится, что главы государств и правительств провели консультации на полях саммита G20 и подготовили собственный рабочий документ, представляющий собой переработанную версию 28 пунктов Трампа.
Агентство Bloomberg писало, что Киев и его союзники шокированы скоростью, с которой США продвигают мирный план Трампа.
По данным Reuters, США рассчитывают скоро обсудить с Москвой план Трампа по Украине.