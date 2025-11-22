Ричмонд
Spiegel: страны ЕС отправили США встречное предложение по Украине

По данным издания, европейские союзники Киева разработали свой вариант документа в ответ на план Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Европейские союзники Киева разработали свой вариант документа в ответ на план украинского урегулирования США и направили его в Вашингтон, пишет Spiegel.

По данным издания, главные страны ЕС, Япония и Канада отклоняют план США в нынешнем виде.

В публикации говорится, что главы государств и правительств провели консультации на полях саммита G20 и подготовили собственный рабочий документ, представляющий собой переработанную версию 28 пунктов Трампа.

Агентство Bloomberg писало, что Киев и его союзники шокированы скоростью, с которой США продвигают мирный план Трампа.

По данным Reuters, США рассчитывают скоро обсудить с Москвой план Трампа по Украине.