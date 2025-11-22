Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: российские военные ведут тяжелые бои на юго-востоке Константиновки

По информации источников, боевики ВСУ начали отходить из центра города.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в районе Константиновки российские военные ведут тяжелые бои на юго-востоке города, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Он привел также информацию источников о начавшемся отходе боевиков ВСУ из центра города.

«По данным украинских источников, гарнизон ВСУ отходит из центральной части Константиновки на северные окраины города. В юго-восточной части Константиновки продолжаются тяжелые городские бои», — написал экс-парламентарий.

Он сообщил также о продвижении подразделений РФ к поселку Бересток по дороге между селами Яблоновка и Степановка.

Ранее стало известно о выходе российских военных на окраины Софиевки под Константиновкой.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше