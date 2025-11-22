Царев: российские военные ведут тяжелые бои на юго-востоке Константиновки

Продвигающиеся в районе Константиновки российские военные ведут тяжелые бои на юго-востоке города, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Он привел также информацию источников о начавшемся отходе боевиков ВСУ из центра города.
«По данным украинских источников, гарнизон ВСУ отходит из центральной части Константиновки на северные окраины города. В юго-восточной части Константиновки продолжаются тяжелые городские бои», — написал экс-парламентарий.
Он сообщил также о продвижении подразделений РФ к поселку Бересток по дороге между селами Яблоновка и Степановка.
Ранее стало известно о выходе российских военных на окраины Софиевки под Константиновкой.