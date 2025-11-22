Европа отправила США свой «рабочий вариант» мирного плана по Украине

Европейские лидеры ранее выражали в совместном заявлении серьёзные опасения относительно первоначального плана Трампа. Они конкретно указывали на неприемлемость предлагаемых ограничений численности украинской армии, поскольку такие меры, по их мнению, могут сделать страну уязвимой перед потенциальными агрессиями в будущем. Также в европейских кругах подчёркивается принципиальная позиция о недопустимости изменения границ Украины силовыми методами.