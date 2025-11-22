В ФРГ признали необходимость покупать российский газ до 2028 года

Германия ещё несколько лет не сможет полностью отказаться от российского газа — об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью медиагруппе Funke. По его словам, страна вынуждена продолжать импорт через компанию SEFE, так как долгосрочные контракты будут действовать минимум до начала 2028 года.