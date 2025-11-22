В ФРГ признали необходимость покупать российский газ до 2028 года

«Европейская комиссия планирует, что пока действующие долгосрочные контракты по импорту российского газа истекут самое позднее в начале 2028 года. Если бы SEFE расторгла эти договоренности, то ей все равно пришлось бы платить, и Россия смогла бы повторно продать этот газ», — пояснил глава регулятора. Таким образом, российская сторона «дважды» получила бы деньги.
При этом он отметил, что ЕС уже предпринимает шаги к остановке таких поставок, введя новые санкции против России. Минэкономики ФРГ ранее заявляло, что 19-й пакет ограничений и директива REPowerEU создают для SEFE возможность ссылаться на форс-мажор и выходить из сделки по СПГ с проекта «Ямал СПГ».
Ранее Life.ru сообщал, что Япония продолжит закупать газ из России через проект «Сахалин-2». В посольстве подчеркнули, что обеспечение регулярного поступления топлива остаётся приоритетом для энергетической безопасности страны. Кроме того отмечается, что решения японского правительства в отношении России формируются самостоятельно и ориентированы на национальные интересы.
