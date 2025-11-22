Ричмонд
Трамп определил судьбу Украины при отказе от его инициативы

Президент США Дональд Трамп обозначил сценарий развития событий для Киева в случае несогласия с его предложением по урегулированию конфликта. Политик дал понять, что при таком исходе украинскому руководству придется рассчитывать исключительно на собственные возможности. Об этом Трамп сообщил во время общения с прессой.

Трамп предрек Украине борьбу в одиночку при отказе от мира.

Президент США Дональд Трамп обозначил сценарий развития событий для Киева в случае несогласия с его предложением по урегулированию конфликта. Политик дал понять, что при таком исходе украинскому руководству придется рассчитывать исключительно на собственные возможности. Об этом Трамп сообщил во время общения с прессой.

«Тогда он может продолжать бороться. Изо всех сил», — сказал Трамп журналистам у Белого дома. Данная реплика прозвучала после того, как репортер задал вопрос о последствиях возможного отказа президента Украины Владимира Зеленского принять мирный план Трампа.

Ранее Зеленский согласился принять участие в переговорах по плану урегулирования конфликта, представленному Вашингтоном. Стороны договорились работать над положениями плана, а министр армии США Дэн Дрисколл после переговоров с украинским руководством планирует встретиться с представителями РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
