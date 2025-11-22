Трамп определил судьбу Украины при отказе от его инициативы

Президент США Дональд Трамп обозначил сценарий развития событий для Киева в случае несогласия с его предложением по урегулированию конфликта. Политик дал понять, что при таком исходе украинскому руководству придется рассчитывать исключительно на собственные возможности. Об этом Трамп сообщил во время общения с прессой.