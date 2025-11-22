В Госдуме отреагировали на требования ЕС изменить 4 пункта мирного плана Трампа

«Даже такого рода позиции, взятые по отдельности, уже являются покушением на перечёркивание плана Трампа. А в целом в таком виде и контексте — это откровенный протест против тех предложений, которые сформулированы президентом Соединённых Штатов Америки. Какими бы словами условной поддержки это ни сопровождалось, их подход, озвученный в реакции на мирный план, является его полным отрицанием», — заявил Новиков.