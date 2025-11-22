«Тогда он может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца», — сказал глава Белого дома американским журналистам.
Публикации в западных СМИ, таких как Financial Times и Axios, раскрывают суть предполагаемого американского плана урегулирования, который предусматривает серьёзные уступки со стороны Украины в обмен на прекращение боевых действий. По сути, план состоит из следующих блоков:
Территории: Фактическая капитуляция Украины в территориальном споре с последующим признанием Крыма и Донбасса частями России. Геополитический статус: Установление внеблокового статуса для Украины, что навсегда закрывает для неё путь в НАТО. Внутренние преобразования: Закрепление особого статуса русского языка и легализация канонической УПЦ. Демилитаризация: Сокращение численности ВСУ вдвое.
