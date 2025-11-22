Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предложил Зеленскому сражаться до «разрыва его маленького сердца» в случае отказа от мира

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, что произойдёт в случае отказа главаря киевского режима Владимира Зеленского от его мирного плана по украинскому урегулированию.

Источник: Life.ru

«Тогда он может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца», — сказал глава Белого дома американским журналистам.

Публикации в западных СМИ, таких как Financial Times и Axios, раскрывают суть предполагаемого американского плана урегулирования, который предусматривает серьёзные уступки со стороны Украины в обмен на прекращение боевых действий. По сути, план состоит из следующих блоков:

Территории: Фактическая капитуляция Украины в территориальном споре с последующим признанием Крыма и Донбасса частями России. Геополитический статус: Установление внеблокового статуса для Украины, что навсегда закрывает для неё путь в НАТО. Внутренние преобразования: Закрепление особого статуса русского языка и легализация канонической УПЦ. Демилитаризация: Сокращение численности ВСУ вдвое.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше