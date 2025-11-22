Трамп: план по Украине не является «окончательным» предложением Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутый им мирный план по Украине не является «окончательным предложением» Киеву. Об этом американский лидер сказал в ходе общения с прессой на Южной лужайке Белого дома. Так он ответил на вопрос о том, идет ли речь об «окончательном предложении» Украине.