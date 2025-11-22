Трамп: план по Украине не является «окончательным» предложением Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутый им мирный план по Украине не является «окончательным предложением» Киеву. Об этом американский лидер сказал в ходе общения с прессой на Южной лужайке Белого дома. Так он ответил на вопрос о том, идет ли речь об «окончательном предложении» Украине.
«Нет. Мы бы хотели добиться мира», — подчеркнул глава Белого дома.
Он добавил, что кризис на Украине должен был быть урегулирован уже давно. По словам Трампа, США намерены положить конец конфликту тем или иным образом.
Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что страны ЕС отправили Вашингтону встречное предложение по Украине.
Агентство Bloomberg писало, что Киев и его союзники в ЕС шокированы скоростью продвижения мирного плана Трампа.