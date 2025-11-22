Reuters узнал, как Уиткофф и Кушнер удивили чиновников в США из-за плана

По словам двух собеседников, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров также был в Майами в начале этой недели. Один из источников сообщил, что Уиткофф на встрече с Умеровым рассказал ему о плане, а в среду Вашингтон передал его Киеву через Анкару, а затем, в четверг, напрямую представил в украинской столице. Туда приезжал министр армии США Дэниел Дрисколл, которого The Guardian называет новым спецпредставителем Трампа по Украине. Сам Умеров отрицал, что обсуждал план в ходе поездки в США.