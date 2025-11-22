Ричмонд
Bloomberg: Украина оказалась шокирована стремительным планом Трампа о мире

Союзники Киева ищут способ изменить условия сделки Трампа.

Киев и его западные партнеры выразили крайнее удивление темпами, с которыми администрация Белого дома продвигает инициативу по завершению конфликта. Союзники намерены попытаться сдвинуть установленные Вашингтоном временные рамки, чтобы добиться лучших позиций. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Запад попытается отсрочить крайний срок для принятия Украиной мирного плана, установленный президентом США Дональдом Трампом на 27 ноября. Союзники Киева хотят согласовать более выгодные для Киева условия сделки», — пишет Bloomberg.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах по американскому плану урегулирования конфликта. В ходе встречи с министром армии США Дэном Дрисколлом Зеленский обрисовал основополагающие принципы, важные для украинского народа, и стороны договорились работать над положениями плана для «справедливого завершения конфликта». При этом европейские лидеры не согласны с отдельными положениями плана и настаивают на его корректировке.

