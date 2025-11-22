Bloomberg: Украина оказалась шокирована стремительным планом Трампа о мире

Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах по американскому плану урегулирования конфликта. В ходе встречи с министром армии США Дэном Дрисколлом Зеленский обрисовал основополагающие принципы, важные для украинского народа, и стороны договорились работать над положениями плана для «справедливого завершения конфликта». При этом европейские лидеры не согласны с отдельными положениями плана и настаивают на его корректировке.