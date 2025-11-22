Der Spiegel: страны ЕС отправили США свой вариант мирного плана по Украине

Сегодня главы Евросовета, Еврокомиссии и лидеры некоторых стран G7 заявили, что план Трампа может служить основой для урегулирования, но требует доработки. Bild пишет, что в ЕС хотят внести правки в четыре пункта плана — о гарантиях безопасности, о признании Крыма, ДНР, ЛНР российскими, о сокращении численности ВСУ и о замороженных российских активах. Делегации Украины, США и ЕС встретятся в Женеве 23 ноября для переговоров по мирному соглашению.