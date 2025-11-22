Ричмонд
Der Spiegel: страны ЕС отправили США свой вариант мирного плана по Украине

Главы ведущих европейских стран отправили США свой вариант мирного соглашения по российско-украинскому конфликту. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Издание сообщает, что представители Евросоюза разрабатывали встречное предложение по мирному урегулированию с вечера 21 ноября. Главы европейских стран согласовали его на саммите G20 в ЮАР. Документ представляет собой переработанную версию 28 пунктов плана президента США Дональда Трампа. Рабочий вариант соглашения с предложениями блока передан Белому дому, сообщает Der Spiegel.

Сегодня главы Евросовета, Еврокомиссии и лидеры некоторых стран G7 заявили, что план Трампа может служить основой для урегулирования, но требует доработки. Bild пишет, что в ЕС хотят внести правки в четыре пункта плана — о гарантиях безопасности, о признании Крыма, ДНР, ЛНР российскими, о сокращении численности ВСУ и о замороженных российских активах. Делегации Украины, США и ЕС встретятся в Женеве 23 ноября для переговоров по мирному соглашению.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
