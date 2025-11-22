В Венеции экоактивисты окрасили воду в Гранд-канале

Местные власти осудили произошедшее, назвав акцию «еще одной нападкой на культурное наследие» города. Они подчеркнули, что подобные действия не помогают защите окружающей среды, а вредят ей и наносят ущерб Венеции, вынуждая проводить работы по очистке. В публикации ANSA говорится, что полиция установила личности нескольких участников протеста, у них были изъяты музыкальные инструменты и баннеры.