В Венеции экоактивисты окрасили воду в Гранд-канале

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты экологического движения Extinction Rebellion провели очередную акцию в Венеции, вылив в Гранд-канал красящее вещество, из-за чего вода приобрела ярко-зеленый цвет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское агентство ANSA.
По информации агентства, в акции на мосту Риальто принимала участие и шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Местные власти осудили произошедшее, назвав акцию «еще одной нападкой на культурное наследие» города. Они подчеркнули, что подобные действия не помогают защите окружающей среды, а вредят ей и наносят ущерб Венеции, вынуждая проводить работы по очистке. В публикации ANSA говорится, что полиция установила личности нескольких участников протеста, у них были изъяты музыкальные инструменты и баннеры.
Это не первый подобный случай в Венеции. Аналогичная акция с окрашиванием воды прошла в мае 2023 года. Как напоминает ANSA, позднее, в апреле 2024 года, двое граждан Франции вылили в канал органические красители, окрасив воду в красный и зеленый цвета в рамках якобы «художественного проекта».-0-