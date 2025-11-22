Российские военные подошли к Свято-Покровскому под Северском

На северском направлении российские подразделения подошли к селу Свято-Покровское, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».
«Фактически менее чем за две недели ВС РФ значительно продвинулись и заняли достаточно обширный участок у Северска, вплотную приблизившись к Свято-Покровскому», — говорится в публикации.
Также сообщается о продвижении российских бойцов на территории Северска, который войска РФ блокировали с трех сторон. По информации источников канала, российские военные перерезали или взяли под огневой контроль все дороги в город.
«Теперь положение оставшихся украинских подразделений в Северске близко к критическому», — отмечается в сообщении.
Напомним, в субботу Минобороны РФ объявило об освобождении села Звановка под Северском. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Юг».