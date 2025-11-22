Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал лидеров стран Евросоюза и премьер-министра Великобритании Кира Стармера разжигателями войн.
«Поджигатели войны в Великобритании и ЕС — самые непопулярные лидеры в истории своих стран. Лидеры хаоса», — написал Дмитриев в личном аккаунте в социальной сети.
Так глава РФПИ прокомментировал интервью Стармера британской журналистке Бет Ригби. Она также сделала резкое заявление в адрес премьер-министра. Говоря о нем и других лидерах Евросоюза Ригби подчеркнула, что «вы не покончили с хаосом, вы и есть хаос».
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Европа открыто ведет подготовку к войне с Россией. Дипломат подчеркнул, что ЕС намеренно саботируют любые миротворческие усилия по Украине, отказываясь от прямых контактов с Москвой.