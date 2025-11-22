Новый спецпред Трампа по Украине Дрисколл призвал «покончить с этим дерьмом»

Дрисколл также сообщил, что будущие гарантии безопасности для Украины уже включены в пакет договорённостей с США и будут обсуждаться с европейскими и украинскими лидерами в ближайшие дни. При этом он дал понять, что в ключевых вопросах Вашингтон не намерен идти на уступки и не собирается раскрывать детали переговоров.