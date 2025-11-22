Ричмонд
На саммите G20 организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии

На трансляции закрытой сессии саммита G20 организаторы забыли отключить звук.

Источник: Аргументы и факты

На трансляции закрытой сессии саммита G20 в Йоханнесбурге организаторы забыли отключить звук, чем смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу, передает РИА Новости.

Сообщается, что источник среди организаторов предупреждал, что транслироваться будет только речь Рамафосы, а остальные выступления будут транслироваться без звука.

Отмечается, что после вступительной речи Рамафоса стал обсуждать необходимость принятия декларации участниками встречи и начал цитировать римского писателя Плиния Старшего и его труд «Африка», но помощники южноафриканского лидера его остановили.

«Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить», — сказал Рамафоса и, улыбнувшись, отметил, что не знает, как так вышло. Он продолжил выступление и только спустя минуту организаторы отключили звук.

Саммит проходит в Йоханнесбурге 22−23 ноября. Делегацию России возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что журналистов, освещающих саммит, угощают блюдами местной кухни и экзотическими фруктами.

