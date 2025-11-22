Директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник заявил, что попытки Запада ослабить Россию, продолжая конфликт до последнего украинца, оказались несбыточной мечтой.
По его мнению, США и их союзникам в ЕС не хватило мудрости, чтобы избежать катастрофического конфликта на Украине.
«Американцы, которым вместе с некоторыми европейцами не хватило мудрости и дальновидности, чтобы избежать этого катастрофического конфликта, и которые продемонстрировали готовность сражаться до последнего украинца, доказали, что их попытки ослабить Россию были несбыточной мечтой», — цитирует профессора агентство РИА Новости.
Он добавил, что теперь происходящее на Украине выглядит для Киева и его союзников как поражение по всем статьям.
Ранее Кузник назвал безумием идею ЕС о собственном ядерном оружии.
Напомним, журналист Боуз призвал Запад признать свой провал на Украине. Он отметил, что Западу не удалось нанести РФ стратегическое поражение.