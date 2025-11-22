Победителем международного проекта Silk Way Star стала представительница Монголии Мишель Джозеф

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем международного вокального проекта Silk Way Star, проходящего в Астане, стала представительница Монголии Мишель Джозеф. Об этом стало известно во время прямой трансляции гранд-финала конкурса, передает корреспондент БЕЛТА.
Мишель Джозеф заняла первое место с результатом 85 баллов. Второе место с результатом 80 баллов занял представитель Казахстана — исполнитель ALEM. Третье место с результатом 76 баллов заняла Мадинабону Адылова, представляющая Узбекистан.
Кроме того, в финал также вышли исполнители: Язмин Азиз (Малайзия), Автандил Абесламидзе (Грузия), Чжан Хэ Сюань (Китай), Саро Геворгян (Армения).
Финальное гранд-шоу проекта прошло в прямом эфире на телеканале Jibek Joly и ведущих каналах стран-участников. Победитель определялся на основе комбинированных голосов: 50% — решение жюри и 50% — онлайн-голосование зрителей.
Премьера проекта состоялась 20 сентября. По словам организаторов, Silk Way Star — это новый культурный бренд Евразии, представляющий уникальную платформу для межкультурного обмена и дипломатии через искусство.
Всего в конкурсе приняли участие представители 12 стран: Азербайджан, Армения, Грузия, Малайзия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Корея.
Организация проекта осуществлялась в рамках межправительственного соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая (CMG), подписанного 16 июня 2025 года в присутствии лидеров обеих стран — Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина. -0-