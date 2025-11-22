Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы РФ зашли на южную окраину харьковского села Богуславка

Также стало известно о проведении российскими военными рейдов на северной окраине населенного пункта.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области российским бойцам удалось зайти с юга на окраину села Богуславка, сообщил в субботу Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

«ВС РФ зашли на южную окраину Богуславки», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о проведении российскими военными при поддержке авиации и артиллерии рейдов на северной окраине Богуславки.

Также сообщалось, что подразделения РФ взяли под огневой контроль дорогу между Богуславкой и поселком Боровая.

Были опубликованы кадры нанесения удара по дроноводам из 77-й аэромобильной бригады ВСУ, укрывшимся в одном из зданий в селе Богуславка.