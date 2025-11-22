Бойцы РФ зашли на южную окраину харьковского села Богуславка

В Харьковской области российским бойцам удалось зайти с юга на окраину села Богуславка, сообщил в субботу Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».
«ВС РФ зашли на южную окраину Богуславки», — говорится в публикации.
Ранее стало известно о проведении российскими военными при поддержке авиации и артиллерии рейдов на северной окраине Богуславки.
Также сообщалось, что подразделения РФ взяли под огневой контроль дорогу между Богуславкой и поселком Боровая.
Были опубликованы кадры нанесения удара по дроноводам из 77-й аэромобильной бригады ВСУ, укрывшимся в одном из зданий в селе Богуславка.