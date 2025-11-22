Нефтяной казус белли: почему Европа пытается сжать кольцо блокады вокруг Калининграда

— Дело в том, — утверждает военный аналитик Стас Барбашин, — что еще при советской власти ЦК компартии Литвы и ее лидер Антанас Снечкус обращались к Сталину с просьбой присоединить эту территорию к Литовской ССР. Тогда Литве подарили лишь небольшой кусочек Пруссии, но и коридора для РСФСР, который бы напрямую связывал нашу республику с анклавом, пробить не решились. Хотя это было бы куда проще, чем передать Крым Украине. К слову, утверждают, что именно советский премьер Алексей Косыгин воспрепятствовал строительству наших экспортных нефте- и газопроводов через Прибалтику в Европу. Как в воду глядел. Ну, а после получения независимости вопрос о якобы исторической принадлежности Калининградской области Литве стал просто дежурным для властей этой страны. На дорожных указателях они стали даже указывать не Калининград, а Караляучус. А это все вписывается в известные военные натовские планы полной блокады нашего Калининграда и со стороны Балтийского моря, которое открыто провозглашается «натовским озером», и с суши.