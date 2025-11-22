Нефтяной казус белли: почему Европа пытается сжать кольцо блокады вокруг Калининграда

Государственная группа «Литовские железные дороги» (LTG) объявила о том, что с 21 ноября прекращает транзит в Калининград нефтепродуктов компаний «Лукойл» и «Роснефть». Эта дата «удивительно» согласуется с недавно введенными против наших нефтедобытчиков санкциями со стороны Соединенных Штатов и Великобритании. Что же заставляет прибалтийские республики бежать впереди паровоза и как им готова ответить Россия? Ответ искала «Вечерняя Москва».
В Литве объявлено, что местная железнодорожная компания вводит с 21 ноября окончательный запрет на транзит через свою территорию в нашу Калининградскую область нефти и нефтепродуктов двух отечественных глобальных компаний — «Роснефти» и «Лукойла», попавших, как известно, под запретительные санкции США. Санкции эти должны как раз вступить в действие через месяц после их объявления, к концу ноября. Так что Вильнюс полностью в тренде.
Однако пока в таком объявлении многое неясно. В частности, идет ли речь исключительно о продукции, маркированной «Лукойлом» и «Роснефтью» или о запрете любых поставок российского черного золота в наш анклав. И что случится, если цистерна с нефтепродуктами окажется принадлежащей, например, не подпадающему пока под санкции «Сургутнефтегазу» или некой мелкой фирме-трейдеру, которую, однако, литовские компетентные органы заподозрят в транзите достояния все тех же подсанкционных компаний. Никто же не рассчитывает, что Россия станет отдавать нефть из цистерн на срочный химический анализ, чтобы по составу определить ее четкую принадлежность.
Подготовка к ограничениям.
К тому же старшие партнеры Литвы по Евросоюзу и НАТО уже разработали план отказа от наших энергоносителей. А тут литовские железнодорожники бросились бежать впереди общего западного паровоза. Хотя Евросоюз действительно в рамках уже девятнадцатого пакета санкций только собирается запретить транзит наших энергоресурсов через территории своих стран-членов. При том что ряд европейских государств выторговывают себе исключения из новых запретительных правил.
Впрочем, дело уже даже не в конкретном запрете на транзит продукции «Лукойла» и «Роснефти». А в нарастающей общей провокационной тенденции на изоляцию нашего анклава, не имеющего общей границы с Россией. Препоны на пути нашего транзита стали возникать еще до начала конфликта на Украине, когда литовские власти ввели ограничения на поставки в Калининград строительных материалов.
А с началом украинского кризиса, еще в июне 2022 года, Литва принялась в той или иной степени препятствовать нашему транзиту в анклав под предлогом поиска материалов двойного назначения. Правда, к тому времени по объективным причинам «литовский» транзит и так в значительной степени сократился. Россия во многом перешла на транспортировку грузов морским или воздушным путем. Тот июньский кризис длился порядка трех недель и разрешился на основе соглашения от 2004 года, заключенного не с Вильнюсом, а с руководством Евросоюза при вступлении Литвы в ЕС. Именно он остается главным гарантом сохранения возможности доставки в Калининградскую область нужных товаров и грузов сухопутным путем. Однако сейчас глава литовского МИД Кястутис Будрис предпочитает будоражить общественное мнение, заявляя, что транзит в наш анклав может быть прекращен по «соображениям национальной безопасности».
В том же стиле позволяет себе высказываться и действующий президент республики Гитанас Неуседа. Что, в принципе, вписывается в неблаговидную роль прибалтов в нагнетании напряженности в отношениях с Россией.
— Перекрытие нашего сухопутного нефтяного транзита в Калининград — это многозначительный жест, который должен оценить коллективный Запад, — уверен историк и публицист Николай Стариков. — Тут и демонстрация полной лояльности в отношении Соединенных Штатов, и показная русофобская акция. Но главное — эту провокацию целесообразно рассматривать в общем контексте глобальных событий, которые сейчас держат весь мир в напряжении. Казалось бы, где Литва, а где подготовка американской агрессии против Венесуэлы и так прогремевшие испытания наших не имеющих аналогов систем вооружений — «Буревестника» и «Посейдона». Но в современном мире все связано. И литовская акция также небольшая гирька на весах любого торга, любых переговоров. И литовские власти в рамках своих возможностей создают для нас дополнительное напряжение, отвлекают наше внимание на решение возникшей проблемы, намекая на перекрытие возможностей вообще любых поставок в Калининград через свою территорию. Ведь мы же все прекрасно понимаем, что в рамках политической конъюнктуры завтра любые товары могут быть объявлены продукцией двойного назначения, которую ни в коем случае пропускать нельзя.
По натовским понятиям и кирпич, и цемент, и арматура могут быть использованы в военных целях, а потому пропускать их в Калининград нельзя, отмечает Николай Стариков. В большой игре нет и не будет мелочей. А потому все наши соглашения с тем же Евросоюзом будут действовать только в одну сторону, когда им придет на ум желание в очередной раз нас в чем-то уличить.
Битва за Сувалкский коридор.
И тем не менее ситуация куда сложнее, чем кому-то может показаться, и явно выходит за рамки просто экономических провокаций с подачи старших натовских партнеров. Сухопутный транзит в наш анклав проходит по так называемому Сувалкскому коридору — узкой полоске на границе Литвы и Польши протяженностью 65 километров. С одной стороны, это граница Прибалтики со странами Евросоюза. С другой — оптимальный, наиболее короткий сухопутный путь к Калининграду, начинающийся из Белоруссии. Наличие вот такого «перешейка» годами возбуждало фантазии западных политологов, неоднократно прикидывавших, что большая война России и НАТО якобы могла бы вспыхнуть как раз после попытки Москвы установить свой контроль над этой полоской земли. Все подобные фантазии подогревались еще и историческими претензиями самой Литвы на эту часть бывшей Восточной Пруссии. В Вильнюсе даже иногда называют эти земли «малой Литвой». Впрочем, официальный представитель нашего МИД Мария Захарова назвала литовские претензии на наши территории «влажными фантазиями». Но не все так просто.
— Дело в том, — утверждает военный аналитик Стас Барбашин, — что еще при советской власти ЦК компартии Литвы и ее лидер Антанас Снечкус обращались к Сталину с просьбой присоединить эту территорию к Литовской ССР. Тогда Литве подарили лишь небольшой кусочек Пруссии, но и коридора для РСФСР, который бы напрямую связывал нашу республику с анклавом, пробить не решились. Хотя это было бы куда проще, чем передать Крым Украине. К слову, утверждают, что именно советский премьер Алексей Косыгин воспрепятствовал строительству наших экспортных нефте- и газопроводов через Прибалтику в Европу. Как в воду глядел. Ну, а после получения независимости вопрос о якобы исторической принадлежности Калининградской области Литве стал просто дежурным для властей этой страны. На дорожных указателях они стали даже указывать не Калининград, а Караляучус. А это все вписывается в известные военные натовские планы полной блокады нашего Калининграда и со стороны Балтийского моря, которое открыто провозглашается «натовским озером», и с суши.
Стас Барбашин добавляет, что в рамках недавно обнародованного плана возможного нападения Североатлантического блока на наш анклав под благовидным предлогом «сдерживания России» акцент делается на тот факт, что территория эта со всех сторон окружена натовскими странами, ее небольшая площадь может быть быстро блокирована, а у Российской Федерации возникли бы значительные трудности с переброской туда дополнительных сил.
Угрозы продолжаются.
Действительно, командующий сухопутными войсками НАТО в Европе американский генерал Кристофер Донахью, говоря о нашей области, и не скрывает таких планов: «Нет никаких причин, по которым для сдерживания России мы не смогли бы подавить эту зону быстрее, чем когда-либо в прошлом. Мы это уже спланировали и разработали». Понятно, что такие планы вынашивались давно, но такая генеральская похвальба — еще один элемент гибридной войны против нас. Вокруг Калининградской области, которая в случае нападения простреливалась бы по всему периметру, создается зона дестабилизации. Впрочем, базирующиеся в области «Искандеры» и прочие развернутые там современные вооружения способны остудить воинственный пыл любых солдафонов, претендующих на оккупацию и отчуждение этой территории от матери-России. Но все-таки политическая составляющая в литовской провокации преобладает над экономической?
— Конечно, — уверен политолог, первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, — мы возим нефть в Калининградскую область по большей части танкерами из той же Усть-Луги. Но иногда ведь для разного рода экономических маневров важна и многовариантность таких поставок. Что-то можно доставлять в наш анклав по суше, что-то по морю. Тем более что и морской путь становится ввиду нарастающей напряженности все более непредсказуем.
Уже были откровенные попытки блокировать наши танкеры, предпринятые теми же эстонцами, напоминает Алексей Макаркин, не говоря уже о многочисленных угрозах перекрыть для нас такой маршрут под благовидным предлогом защиты подводных кабелей. Но область маневра постоянно сокращается. Так что определенные экономические последствия будет иметь для нас даже такое мелкое вредительство вроде перекрытия.
— Не стоит недооценивать активности той же Литвы, которая, напомню, первой заявила о выходе из состава СССР. Конечно, непонятно, как на границе литовские пограничники начнут определять: это нефть «Лукойла» или какой-то другой компании. Поэтому со временем им будет проще вообще никакую не пропускать, — подчеркивает политолог.
Но в любом случае быстрый ответ Вильнюса на новые американские антироссийские санкции, с одной стороны, продемонстрировал, что Литва в первую очередь ориентируется на США, уверен политолог. И ее отношения с Трампом куда более близкие, чем ее связи с рядом государств — членов Евросоюза. Ну, а апеллировать к Брюсселю бесполезно. Европейские бюрократы буднично напомнят, что запрет на поставки продуктов питания и лекарств отсутствует. Поэтому гуманитарная часть соглашений Брюсселем соблюдается.
СПРАВКА.
Сейчас доступ России в Калининград обеспечивается согласно Совместному заявлению Российской Федерации и Европейского союза о транзите от 2002 года. Также существует Соглашение между правительствами РФ и Литовской Республики от 2003 года, регулирующее выдачу упрощенных проездных документов на железной дороге (УПД-ЖД).
Основная часть грузоперевозок в Калининградскую область осуществляется воздушным и морским путями из порта Усть-Луга в Ленинградской области. Попасть в эксклав можно самолетом из Санкт-Петербурга. Есть вариант и поездом. Вот только Литва сократила квоту такого разового проезда с 500 до 300 человек. На автомобиле можно прибыть в Калининградскую область через Литву только при наличии шенгенской визы. В апреле 2004 года Россия и ЕС согласовали протокол о расширении Евросоюза и достигли договоренности по вопросу калининградского транзита. Еще раньше в совместном заявлении Москва и Брюссель отметили, что признают уникальность положения Калининградской области и готовы предпринять усилия для того, чтобы снять взаимную озабоченность.
ИСТОРИЯ.
Решением Тегеранской конференции 1943 года северо-восточная часть Восточной Пруссии с незамерзающими балтийскими портами передавалась Советскому Союзу. В 1944 году эта территория была подвергнута ковровой бомбардировке авиацией Великобритании, Черчилль не скрывал своей ревности к такому нашему приобретению. Было разрушено до 90 процентов всех зданий. В начале 1946 года здесь была образована Кенигсбергская область РСФСР, переименованная в апреле того же года в Калининградскую. Часть этой территории, так называемый Мемельский край с портом Мемель, ныне Клайпеда, была включена в состав Литовской ССР.