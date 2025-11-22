Трамп: Зеленский в случае отказа от мира может биться до разрыва сердца

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, если ему не нравится мирный план, может биться до разрыва его «маленького сердца». Об этом американский лидер сказал во время беседы с журналистами у Белого дома.
«Тогда он (Зеленский — ред.) может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о том, что будет, если Зеленский отвергнет предложения США.
Глава Белого дома добавил, что план Вашингтона по урегулированию украинского кризиса не является окончательным предложением для Киева.
Трамп в очередной раз сказал, что конфликт на Украине не начался бы, будь он у власти.
Ранее стало известно, что страны Европейского союза отправили США встречное предложение по Украине.