Трамп: Зеленский в случае отказа от мира может биться до разрыва сердца

Президент США заявил, что Зеленский может сражаться до разрыва своего «маленького сердца».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, если ему не нравится мирный план, может биться до разрыва его «маленького сердца». Об этом американский лидер сказал во время беседы с журналистами у Белого дома.

«Тогда он (Зеленский — ред.) может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о том, что будет, если Зеленский отвергнет предложения США.

Глава Белого дома добавил, что план Вашингтона по урегулированию украинского кризиса не является окончательным предложением для Киева.

Трамп в очередной раз сказал, что конфликт на Украине не начался бы, будь он у власти.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза отправили США встречное предложение по Украине.

