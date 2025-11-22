«Сегодня условия для возвращения России в G8 не сложились. Этот формат зависит от единодушного согласия всех участников», — приводит слова французского лидера ТАСС.
Он добавил, что Франция не будет навязывать своим партнерам решение по этому вопросу, когда в следующем году займет место председательства в Группе семи (G7).
Кроме того, Макрон отметил, что Франция намерена «построить французскую G7», активно сотрудничая со странами, не входящими в объединение, такими как Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.
«У нас будет оригинальный и немного новый формат, потому что нам нужно единство», — заключил он.
В июне газета The New York Times (NYT) отметила, что президент США Дональд Трамп продемонстрировал союзническое поведение по отношению к России на саммите Группы семи в Канаде. Сам американский лидер также назвал ошибкой исключение РФ из G8, отметив, что возможно это позволило бы не допустить возникновения украинского кризиса.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда же отмечал, что Россия согласна с Трампом, что исключение РФ из «большой восьмерки» (G8) было ошибкой. Песков также отметил, что в настоящее время «большая семерка», учитывая сокращающуюся долю государств союза в мировой экономике и тенденции, которые происходят в этих странах, «потеряла свое прикладное значение».