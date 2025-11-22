Макрон отверг предложение о возвращении к формату G8 с участием РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда же отмечал, что Россия согласна с Трампом, что исключение РФ из «большой восьмерки» (G8) было ошибкой. Песков также отметил, что в настоящее время «большая семерка», учитывая сокращающуюся долю государств союза в мировой экономике и тенденции, которые происходят в этих странах, «потеряла свое прикладное значение».