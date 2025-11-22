Ричмонд
В КНР указали на хорошую тактику РФ во взаимодействии с японским премьером

Россия прекрасно ведет себя в отношении премьер-министра Японии Санаэ Такаити, известной своей жесткой позицией во внешней политике. Об этом пишет китайский портал Baijiahao.

Источник: AP 2024

Указывается, что до первого выступления политика в должности премьера в воздух в рамках планового полета были подняты российские бомбардировщики Ту-95МС, которые начали патрулировать территорию над Японским морем.

Отмечается, что таким образом японскому руководству стало понятно, что от конфронтации с Россией лучше воздержаться.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что РФ бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии. Такое решение стало ответом на санкционные действия японских властей. Теперь РФ не сможет посетить официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты и обозреватели газеты Nikkei, профессора Университета Хитоцубаси и другие японские деятели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 ноября подчеркнула, что введенные Россией ограничения на въезд представителя МИД Японии и ряда журналистов являются исключительно ответными мерами.

