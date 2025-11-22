Спецпосланник Трампа Коул заявил про работу Беларуси и США над достижением более масштабных целей

Также спецпосланник Дональда Трампа по взаимоотношениям с Беларусью считает позитивным для отношений двух стран шагом помилование президентом Александром Лукашенко 31 гражданина Украина. Все они совершили уголовные преступления на территории Беларуси. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщила пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт. Она пояснила, что решение о помиловании осужденных украинцев принималось в развитие достигнутых ранее договоренностей между президентами США и Беларуси по просьбе украинской стороны.