Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецпосланник Трампа Коул заявил про работу Беларуси и США над достижением более масштабных целей

Спецпосланник Трампа Коул: Беларусь и США работают над более масштабными целями.

Источник: Комсомольская правда

Джон Коул, специальный посланник президента США по Беларуси, заявил про работу Беларуси и США над достижением более масштабных целей. Об этом он написал в своих соцсетях, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем работать над достижением более масштабных целей», — заявил Коул.

Также спецпосланник Дональда Трампа по взаимоотношениям с Беларусью считает позитивным для отношений двух стран шагом помилование президентом Александром Лукашенко 31 гражданина Украина. Все они совершили уголовные преступления на территории Беларуси. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщила пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт. Она пояснила, что решение о помиловании осужденных украинцев принималось в развитие достигнутых ранее договоренностей между президентами США и Беларуси по просьбе украинской стороны.

Кроме того, Наталья Эйсмонт сказала, что переговоры Беларуси с США находятся в активной фазе, а папа Римский просил Лукашенко помиловать двух католических священников, что и было сделано.

Напомним, недавно Трамп выдвинул встречавшегося с Лукашенко Коула на пост спецпосланника США в Беларуси.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше