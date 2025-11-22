Спецпосланник Трампа Коул заявил про работу Беларуси и США над достижением более масштабных целей

Джон Коул, специальный посланник президента США по Беларуси, заявил про работу Беларуси и США над достижением более масштабных целей. Об этом он написал в своих соцсетях, передает РИА Новости.
«Мы продолжаем работать над достижением более масштабных целей», — заявил Коул.
Также спецпосланник Дональда Трампа по взаимоотношениям с Беларусью считает позитивным для отношений двух стран шагом помилование президентом Александром Лукашенко 31 гражданина Украина. Все они совершили уголовные преступления на территории Беларуси. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщила пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт. Она пояснила, что решение о помиловании осужденных украинцев принималось в развитие достигнутых ранее договоренностей между президентами США и Беларуси по просьбе украинской стороны.
Кроме того, Наталья Эйсмонт сказала, что переговоры Беларуси с США находятся в активной фазе, а папа Римский просил Лукашенко помиловать двух католических священников, что и было сделано.
Напомним, недавно Трамп выдвинул встречавшегося с Лукашенко Коула на пост спецпосланника США в Беларуси.