В Чикаго семь человек пострадали при стрельбе на рождественской елке

Как сообщили местные власти, все пострадавшие получили медицинскую помощь на месте, а затем были доставлены в больницы.

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы в центре Чикаго после церемонии зажжения рождественской елки. Об этом сообщает телеканал ABC News.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Помимо этого, ABC News сообщает, что в американском городе Конкорд в штате Северная Каролина во время ежегодной церемонии зажжения рождественской елки также произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу, трое из них находятся в критическом состоянии. -0-