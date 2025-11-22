Ричмонд
Baijiahao: Путин идеально сработал на опережение против премьера Японии Такаити

Россия показа Японии свою позицию, подняв в небо стратегические бомбардировщики за несколько часов до первой речи нового премьер-министра.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин сделал идеальный стратегический ход, сработав на опережение против нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

Источник отмечает, что Россия тщательно продумала и спланировала свою реакцию, показав стратегическое превосходство, зная о склонности нового японского премьера к демонстрации силы. За несколько часов до первой речи Такаити на посту, РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики.

«В воздух были подняты российские бомбардировщики Ту-95МС, которые принялись кружить над Японским морем. Время для этого было выбрано идеально», — говорится в материале.

Таким образом Москва продемонстрировала свою позицию, дав руководству Японии понять, что конструктивный диалог стран будет предпочтительней, чем конфронтация.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин нанес мощный удар в ответ на агрессивную риторику нового японского премьер-министра о Курильских островах. МИД РФ сообщил о введении бессрочного запрета на въезд в Россию для 30 граждан Японии, включая чиновников, деятелей в области СМИ и образования, продвигающих антироссийские настроения.