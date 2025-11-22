Глава Аткарского района Саратовской области Елин отправлен в отставку

Отправить Елина в отставку в связи с утратой доверия ранее предложил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По словам главы региона, в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, связанные со сведениями о доходах, а также конфликт интересов.