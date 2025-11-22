Появились сообщения о занятии бойцами РФ новых позиций на севере Родинского

На красноармейском направлении российские бойцы смогли продвинуться в северной части города Родинское, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, подразделениям РФ удалось занять новые позиции на севере города, расширив на километр зону контроля в жилой застройке.
Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российские военные также ведут бои в районе дороги, соединяющей Родинское и село Гришино.
«Идут бои у дороги из Родинского в Гришино, а также в направлении самого Гришина», — написал экс-парламентарий в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно о занятии бойцами РФ садоводческого товарищества у Гришина.