Появились сообщения о занятии бойцами РФ новых позиций на севере Родинского

По информации источников, российские военные расширили на километр зону контроля в жилой застройке северной части города.

Источник: Аргументы и факты

На красноармейском направлении российские бойцы смогли продвинуться в северной части города Родинское, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, подразделениям РФ удалось занять новые позиции на севере города, расширив на километр зону контроля в жилой застройке.

Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российские военные также ведут бои в районе дороги, соединяющей Родинское и село Гришино.

«Идут бои у дороги из Родинского в Гришино, а также в направлении самого Гришина», — написал экс-парламентарий в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о занятии бойцами РФ садоводческого товарищества у Гришина.