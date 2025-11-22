Премьер Великобритании Кир Стармер подтвердил, что представители ЕС и США в воскресенье встретятся в Женеве для обсуждения плана Трампа по Украине.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф примут участие в переговорах в Женеве по урегулированию украинского кризиса.
«Была достигнута договоренность о том, что завтра в Женеве будут присутствовать высокопоставленные представители США и европейских агентств национальной безопасности», — цитирует Стармера газета Telegraph.
Он уточнил, что в переговорах также примут участие представители от Великобритании и Украины.
Стармер заявил о намерении в ближайшие дни обсудить мирный план США по Украине с главой Белого дома Дональдом Трампом. По данным Telegraph, в субботу Стармер также рассчитывает провести переговоры с Владимиром Зеленским.
Ранее, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал Стармера и лидеров стран ЕС «лидерами хаоса» и разжигателями войн.
Напомним, Трамп заявил, что Зеленский в случае отказа от мирного плана США может продолжать биться до разрыва своего маленького сердца.