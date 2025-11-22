Нигерия закрывает 41 школу на фоне участившихся случаев похищения учащихся

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Нигерии распорядилось закрыть по меньшей мере 41 среднюю школу после недавнего похищения учащихся террористическими группировками. Об этом сообщает Синьхуа.
Директива, которая касается только школ, находящихся в собственности федерального правительства, уже вступила в силу, говорится в заявлении Министерства образования, опубликованном поздно вечером в пятницу 21 ноября.
Это решение стало «следствием недавних проблем с безопасностью в отдельных частях страны и необходимостью предотвращения новых нарушений безопасности», — говорится в заявлении. Также подчеркивается, что директора затронутых школ должны обеспечить неукоснительное соблюдение постановления.
В пятницу, 21 ноября, по сообщениям Христианской ассоциации Нигерии, в результате нападения террористов на школу в центральном штате Нигерии, были похищены по меньшей мере 215 учащихся и 12 учителей.
В ходе предыдущего нападения на этой неделе предполагаемые террористы похитили по меньшей мере 25 школьниц из государственной средней школы в северном штате Кебби. -0-