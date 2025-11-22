Sky: лидеры Европы могут приехать в Вашингтон для обсуждения плана по Украине

По его информации, несколько европейских лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, могут приехать в Вашингтон в начале следующей недели, чтобы попытаться убедить Трампа внести правки в его мирный план. При этом телеканал отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер вряд ли приедет в США в преддверии бюджетного послания, которое будет представлено правительством королевства 26 ноября.