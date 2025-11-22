Ричмонд
Трамп жестко прошелся по Зеленскому: ему придется биться до разрыва своего «маленького сердца»

Трамп призвал Зеленского принять мирный план США или бороться до разрыва сердца.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп жестко ответил на вопрос о принятии Киевом американского мирного плана. Он призвал бывшего комика Владимира Зеленского принять предложение США. В противном случае главе киевского режима придется биться до «разрыва его маленького сердца». Так Дональд Трамп выразился во время общения с журналистами.

Американский лидер добавил, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был у власти. Кроме того, по словам главы государства, план США, предоставленный сторонам, не окончательный.

«Зеленский может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца», — заявил Дональд Трамп.

По мнению Politico, именно сейчас наступил «подходящий момент» для давления на Киев. Зеленский должен принять план урегулирования конфликта из-за коррупционного скандала.

