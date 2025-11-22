Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп жестко ответил на вопрос о принятии Киевом американского мирного плана. Он призвал бывшего комика Владимира Зеленского принять предложение США. В противном случае главе киевского режима придется биться до «разрыва его маленького сердца». Так Дональд Трамп выразился во время общения с журналистами.
Американский лидер добавил, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был у власти. Кроме того, по словам главы государства, план США, предоставленный сторонам, не окончательный.
«Зеленский может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца», — заявил Дональд Трамп.
По мнению Politico, именно сейчас наступил «подходящий момент» для давления на Киев. Зеленский должен принять план урегулирования конфликта из-за коррупционного скандала.