Орбан заявил, что Венгрия готова выплачивать штраф в 1 млн евро в день, но не пустит мигрантов

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия лучше согласится выплачивать Еврокомиссии штраф в 1 млн евро в день, чем откажется от политики нулевой терпимости к нелегальным мигрантам и начнет пускать их на свою территорию. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пригласивший иностранных туристов посетить в рождественские каникулы страну, свободную от наплыва мигрантов из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Об этом передает ТАСС.
«Брюссельский штраф в размере 1 млн евро в день за то, что мы не пускаем нелегальных мигрантов? Мы заплатим его. Ради нашей и вашей безопасности. Это лучше, чем жить в страхе. В это Рождество познакомьтесь в Венгрии с такой Европой, какой она должна быть», — написал Орбан в Х.
В 2024 году Суд ЕС в Люксембурге по инициативе Еврокомиссии наложил на Венгрию штраф в размере 200 млн евро, поскольку она отказалась следовать общеевропейскому миграционному пакту. За каждый день просрочки выполнения этого решения дополнительно начисляется по 1 млн евро. За один год общая сумма штрафа с процентами превысила 500 млн евро. Она может быть вычтена из средств, причитающихся Венгрии из общего бюджета и специализированных фондов Евросоюза.
Правительство Венгрии оспорило это решение также в судебном порядке. При этом власти заявляли, что не намерены выплачивать ни основную сумму штрафа, ни проценты по нему и не собираются подчиняться миграционным правилам ЕС. Советник премьер-министра по вопросам безопасности и борьбы с нелегальной миграцией Дьёрдь Баконди заявлял, что Венгрия сохранит свою систему пограничного контроля и будет добиваться юридического пересмотра дискриминационного решения Европейского суда с помощью иска. Юристы считают, что пересмотр решения Суда ЕС в Люксембурге — дело крайне сложное, но не безнадежное. -0-