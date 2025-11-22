Орбан заявил, что Венгрия готова выплачивать штраф в 1 млн евро в день, но не пустит мигрантов

Правительство Венгрии оспорило это решение также в судебном порядке. При этом власти заявляли, что не намерены выплачивать ни основную сумму штрафа, ни проценты по нему и не собираются подчиняться миграционным правилам ЕС. Советник премьер-министра по вопросам безопасности и борьбы с нелегальной миграцией Дьёрдь Баконди заявлял, что Венгрия сохранит свою систему пограничного контроля и будет добиваться юридического пересмотра дискриминационного решения Европейского суда с помощью иска. Юристы считают, что пересмотр решения Суда ЕС в Люксембурге — дело крайне сложное, но не безнадежное. -0-