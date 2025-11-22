Литва хочет ограничить транзит в Калининград для давления на Белоруссию и РФ

Литва может поставить вопрос об ограничении транзита в Калининград в качестве меры давления на РФ и Белоруссию. Такое развитие событий допустил глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс.
«Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких», — цитирует Синкявичюса Sputnik Литва.
Политик также не исключил и очередное закрытие литовско-белорусской границы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Евросоюзу о его обязательствах по калининградскому транзиту.
Напомним, 30 октября Литва уведомила Белоруссию о закрытии границы до 1 декабря 2025 года.
Позже стало известно, что в ночь на четверг, 20 ноября, Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией, которые были закрыты с конца октября.
При этом власти Литвы отказались компенсировать убытки перевозчиков из-за закрытия границы.