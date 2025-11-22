Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва хочет ограничить транзит в Калининград для давления на Белоруссию и РФ

Глава правящей партии Литвы Синкявичюс назвал возможной приостановку транзита в российский анклав.

Источник: Комсомольская правда

Литва может поставить вопрос об ограничении транзита в Калининград в качестве меры давления на РФ и Белоруссию. Такое развитие событий допустил глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс.

«Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких», — цитирует Синкявичюса Sputnik Литва.

Политик также не исключил и очередное закрытие литовско-белорусской границы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Евросоюзу о его обязательствах по калининградскому транзиту.

Напомним, 30 октября Литва уведомила Белоруссию о закрытии границы до 1 декабря 2025 года.

Позже стало известно, что в ночь на четверг, 20 ноября, Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией, которые были закрыты с конца октября.

При этом власти Литвы отказались компенсировать убытки перевозчиков из-за закрытия границы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше