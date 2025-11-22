В Литве выступили с угрозами по поводу Калининграда для давления на Россию

Власти Литвы могут рассмотреть вопрос об ограничении транзита в Калининград как меру по давлению на РФ и Белоруссию. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщил глава правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс.
— Транзит на территорию российского анклава, его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Европейского союза. Это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких, — цитирует его Sputnik Литва.
По словам политика, не исключается и введение Литвой других мер, например, очередное закрытие границы с Белоруссией.
Власти Литвы приняли решение восстановить пропуск через границу с Белоруссией, который был закрыт 29 октября. Изменение пограничного режима было утверждено правительством балтийской республики 19 ноября.
Непродолжительный период закрытия границ успел принести ряд проблем: 10 ноября председатель наццентра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас заявил, что литовские власти обращаются к Минску с просьбой пропустить через границу застрявшие в Белоруссии фуры после того, как 29 октября границу в одностороннем порядке закрыла сама Литва.