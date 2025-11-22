Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский является фигурантом дела о коррупции в области энергетики. Агенты НАБУ выйдут на его след. Так заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с белорусским ОНТ.
Он сообщил, что обвиняемый в коррупции бизнесмен Тимур Миндич неоднократно обращался к Зеленскому с просьбами. Это свидетельствует о пособничестве, указал экс-премьер.
«На оперативных записях, проведенных Национальным антикоррупционным бюро, есть моменты, когда Миндич общается с Зеленским. Это уже прямой повод для возбуждения уголовного дела против Зеленского», — оповестил Николай Азаров.
По мнению журналистов Politico, коррупционный скандал серьезно подорвал доверие к главе киевского режима. Ситуация поставила крест на его политическом будущем, заявило издание.