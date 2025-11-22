В АдГ обвинили Мерца в стремительной утрате влияния Германии на мировой арене

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс канцлера ФРГ Фридриха Мерца привел к стремительной утрате международного влияния страны, заявила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, комментируя позицию Берлина по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
«Наше стремительное падение влияния — результат посредственности и безликости Мерца. Он попросту прозевал момент, когда Германия могла бы сыграть роль в установлении мира. И он даже этого не замечает», — написала Вайдель в своем аккаунте в соцсети Х, комментируя публикацию немецкого телеканала ARD с фрагментом комментария канцлера, в котором он говорит, что Берлин готов присоединиться к процессу по урегулированию украинского конфликта.
Ранее Мерц подтвердил, что в воскресенье 23 ноября в Женеве пройдут консультации с представителями США и Украины по урегулированию украинского конфликта.
Согласно мирному плану США, Киев должен согласиться на крупные территориальные уступки. Взамен он получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Украинская армия будет существенно сокращена, на территории страны запретят размещение иностранных войск. Новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 27 ноября будет «подходящим сроком» для Украины, чтобы согласиться на предложенное США соглашение по окончанию конфликта. -0-