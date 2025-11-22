В АдГ обвинили Мерца в стремительной утрате влияния Германии на мировой арене

«Наше стремительное падение влияния — результат посредственности и безликости Мерца. Он попросту прозевал момент, когда Германия могла бы сыграть роль в установлении мира. И он даже этого не замечает», — написала Вайдель в своем аккаунте в соцсети Х, комментируя публикацию немецкого телеканала ARD с фрагментом комментария канцлера, в котором он говорит, что Берлин готов присоединиться к процессу по урегулированию украинского конфликта.