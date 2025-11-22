Глава французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в ближайшие дни Евросоюз может предпринять активные попытки помешать утверждению американского плана по урегулированию ситуации вокруг Украины. По его словам, период до конца ноября будет особенно напряжённым и потенциально опасным.
Политик предполагает, что европейские структуры способны прибегнуть к различным провокационным действиям, в том числе к шагам, которые могут привести к росту напряжённости и усилению антироссийских настроений. Он считает, что такие меры могут направляться на то, чтобы сорвать любые мирные инициативы.
По мнению Филиппо, отдельные лидеры стран ЕС заинтересованы в продолжении конфликта, преследуя собственные политические задачи. Он также связывает их позицию с идеей создания самостоятельных вооружённых сил Евросоюза, что, по его мнению, требует дальнейшей эскалации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, если ему не нравится мирный план, может биться до разрыва его «маленького сердца».