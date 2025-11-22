Политик предполагает, что европейские структуры способны прибегнуть к различным провокационным действиям, в том числе к шагам, которые могут привести к росту напряжённости и усилению антироссийских настроений. Он считает, что такие меры могут направляться на то, чтобы сорвать любые мирные инициативы.