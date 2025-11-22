ОНТ раскрыло, что чиновники во Дворце Независимости перед мероприятиями с участием Лукашенко сдают теперь не только смартфоны, но и смарт-часы

Телеканал ОНТ раскрыл, что чиновники во Дворце Независимости перед мероприятиями с участием президент Беларуси Александра Лукашенко сдают теперь не только смартфоны, но и смарт-часы.
В эфире были показаны кадры, где чиновники сдают свой смартфоны в специальный черный чемодан, а взамен берут соответствующий ярлык — с номером ячейки. Рядом с хранилищем — специальный сотрудник. В частности, показано, как свой гаджет оставляет глава Администрации президента Дмитрий Крутой. Ранее, кстати, мы писали, что на белорусском ТВ рассказали о черном чемоданчике перед приемной Лукашенко.
«На входе в эти залы смартфоны, а с недавних пор еще и смарт-часы сдают все — и гости из других стран, и даже высшие должностные лица», — сказали в эфире ОНТ.
Также телеканал напомнил, что недавно Александр Лукашенко предупредил чиновников про использование мобильных телефонов и записи их разговоров:
«Никакого секрета, если у вас телефон, чем вы занимаетесь, куда вы ходите… Никакого секрета».
Потому-то важно сохранить и проводную телефонную сеть:
«Это точно на серверах в Канаде или США не будет ваш разговор. В противном случае: ваш телефон лежит рядом — спецслужбы знают все, что у вас происходит. Включен, отключен — неважно».
Тогда же Лукашенко признался, что у него нет мобильного телефона, но он как-то живет без него. Но в 2024-м показал свой мобильный телефон закрытой связи белорусским студентам.
Как объяснил тогда президент Беларуси, его мобильный использует разработку КГБ, и во время звонка речь кодируется, а в эфире при попытке перехвата разговора слышны звуки, похожие на бульканье. Дешифровка возможна при получении сигнала на другом таком же аппарате. Из-за таких особенностей «президентский мобильник» довольно массивный, хотя устройство попытаются сделать компактнее.
Также Александр Лукашенко добавил, что этот мобильный телефон не находится непосредственно при нем, а — у адъютанта. В формате закрытой связи общаться с главой Беларуси могут около 70 человек — все имеют личную санкцию главы республики.
Кроме того, Лукашенко сказал, какую информацию надо хранить на бумаге, чтобы избежать утечек.