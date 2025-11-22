ОНТ раскрыло, что чиновники во Дворце Независимости перед мероприятиями с участием Лукашенко сдают теперь не только смартфоны, но и смарт-часы

В эфире были показаны кадры, где чиновники сдают свой смартфоны в специальный черный чемодан, а взамен берут соответствующий ярлык — с номером ячейки. Рядом с хранилищем — специальный сотрудник. В частности, показано, как свой гаджет оставляет глава Администрации президента Дмитрий Крутой. Ранее, кстати, мы писали, что на белорусском ТВ рассказали о черном чемоданчике перед приемной Лукашенко.