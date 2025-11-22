Ричмонд
Вайдель: Мерц упустил момент, когда ФРГ могла бы помочь в установлении мира

Из-за пассивности канцлера страна потеряла возможность укрепить своё влияние.

Источник: Аргументы и факты

Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель раскритиковала политику канцлера Фридриха Мерца, утверждая, что его курс привёл к ослаблению международных позиций Германии. Поводом для её заявления стала реакция на комментарий главы правительства о готовности Берлина участвовать в дипломатических инициативах по Украине.

По мнению Вайдель, немецкое руководство упустило подходящий момент для того, чтобы проявить себя в продвижении мирного решения. Она считает, что из-за пассивности и неопределённости канцлера страна потеряла возможность укрепить своё влияние и сейчас лишь догоняет события.

На фоне этой критики Мерц подтвердил планы провести консультации в Женеве с представителями США и Украины. Эти переговоры должны стать очередным шагом в обсуждении возможных путей урегулирования украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС настаивают на изменении как минимум четырех пунктов предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию конфликта на Украине.

