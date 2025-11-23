СМИ: в Газе из-за израильских авианалетов погибли 23 человека

Со своей стороны близкий к палестинскому движению ХАМАС информационный портал Quds утверждает, что в больницы анклава поступили также пострадавшие, в том числе дети, однако их точное число в настоящее время не приводится. Авиаудары наносились по центральной и северной части Газы. Портал также проинформировал, что бомбардировке подверглись жилые дома и гражданский автомобиль.