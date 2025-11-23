Новости СВО. ВС РФ разбили контрнаступ под Покровском, Киев потерял Новое Запорожье, Ермак едет в Швейцарию обсуждать сдачу Киева, 23 ноября

— Наши командующие забирают деньги, убивают нас за то, что мы не хотим воевать с русскими. Раненых никуда не вывозят. У нас осталось из 30 человек, может, 20 нормальных, живых. Наши офицеры не увозят раненых, 200-х тоже не увозят, — рассказал попавший в плен боевик 42-й бригады ВСУ Валентин Боклаганич.