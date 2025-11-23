Экс-премьер Британии Джонсон жестко высказался против плана США: он назвал его «полной капитуляцией друзей Украины»

Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине понравился не всем политическим деятелям. Предложения США раскритиковал бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он назвал план «полным предательством Украины». Так экс-премьер выразился в колонке для Daily Mail.