Экс-премьер Британии Джонсон жестко высказался против плана США: он назвал его «полной капитуляцией друзей Украины»

Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине понравился не всем политическим деятелям. Предложения США раскритиковал бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он назвал план «полным предательством Украины». Так экс-премьер выразился в колонке для Daily Mail.
Борис Джонсон подчеркнул, что план США предусматривает «полную капитуляцию якобы друзей Украины». По его мнению, пункт о невозможности вступления Киева в НАТО якобы неверен.
Бывший британский премьер предположил, что Украина может стать «марионеткой Москвы», если примет мирный план. Он сравнил предложения с Мюнхенским соглашением.
В Европе запаниковали из-за российских замороженных активов. Американский план может сорвать усилия Еврокомиссии по их использованию. Киев может лишиться финансирования на 2026−2027 годы.