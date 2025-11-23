Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьер Британии Джонсон жестко высказался против плана США: он назвал его «полной капитуляцией друзей Украины»

Экс-премьер Борис Джонсон назвал план США полным предательством Украины.

Источник: Комсомольская правда

Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине понравился не всем политическим деятелям. Предложения США раскритиковал бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он назвал план «полным предательством Украины». Так экс-премьер выразился в колонке для Daily Mail.

Борис Джонсон подчеркнул, что план США предусматривает «полную капитуляцию якобы друзей Украины». По его мнению, пункт о невозможности вступления Киева в НАТО якобы неверен.

Бывший британский премьер предположил, что Украина может стать «марионеткой Москвы», если примет мирный план. Он сравнил предложения с Мюнхенским соглашением.

В Европе запаниковали из-за российских замороженных активов. Американский план может сорвать усилия Еврокомиссии по их использованию. Киев может лишиться финансирования на 2026−2027 годы.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Джонсона: личная жизнь, карьера, образование
Борис Джонсон — один из самых одиозных политиков современности. Скандалы, интриги, расследования — все это относится к бывшему премьер-министру Великобритании. Вспоминаем основные моменты биографии англичанина с именем славянского происхождения.
Читать дальше